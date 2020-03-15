Buz Pateni Federasyonunda koronavirüs tedbirleri
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi.
Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, yayımladığı duyuruda, Dünya Sağlık Örgütü ile diğer sağlık kurumları tarafından doğrulanan ve neredeyse tüm dünyayı farklı oranlarda da olsa etkisi altına almaya devam eden koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Özdemir, duyurusunda şunları kaydetti:
"Ülke olarak seferber olduğumuz bu günlerde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak bağlı bulunduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığının telkin ve talimatları doğrultusunda, tüm spor camiasında olduğu gibi düzenlenmesi planlanan sportif faaliyetlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar durdurmuş bulunmaktayız. İnsan hayatındaki en kıymetli unsurun 'sağlık' olması nedeniyle tedbir amaçlı alınan her türlü önlemin Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnsan sağlığını tehdit eden koronavirüsün ülkemizde ve dünyadaki etkisinden en kısa sürede kurtulup, sportif faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimiz sağlıklı günler geçirmeyi temenni ederiz."
Öte yandan, federasyondan yapılan yazılı açıklamada da durdurulan sportif faaliyetlerin yanı sıra Ankara'da Çayyolu ve Bahçelievler buz pateni salonlarında yürütülen "Minik Patencim Olur musun?" projesi ile işletmesi federasyona ait ASKİ Buz Pateni Salonu'nda devam eden antrenmanların nisan ayı sonuna kadar iptal edildiği bildirildi.
- 15.03.2020
- Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?
- Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Göztepe - Rizespor arasındaki erteleme maçının hakemi belli oldu
- Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı
- Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Buz Pateni Federasyonunda koronavirüs tedbirleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.