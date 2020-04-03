Spor Bakanı Kasapoğlu: Dikkatli olun
Tüm federasyon başkanlarıyla görüşen Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık ve harcama konularında uyarı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, THF Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi. Toplantıda liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve halk sağlığı konuları konuşuldu. Bakan Kasapoğlu, tüm başkanlardan koronavirüse yakalanan ve test yapılan sporcular ile antrenörlerin ismini istedi. Sporcuların ihtiyaçlarını, antrenmanlarını ve kulüplerin çalışma raporlarını talep eden Kasapoğlu, bakanlığın her türlü konuda yardımcı olacağını iletti. Herkesin sıkı tedbirler almasını söyleyen Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağını söyledi. Kulüplerin yapacağı harcamalara dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemlerin planlamaları ivedilikle yapılmalı, kaynakların israf edilmemesi çok önemli" diye konuştu.
KULÜP BAŞKANLARI NE SÖYLEDİ?
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek, "Liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili şu anda tarihi kestirmek çok zor. Bence olması gereken liglerin tescil edilmesi" dedi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Nisan ayında liglerin başlayacağını düşünmüyorum. Ligler bitti gibi görünüyor" diye konuştu. Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal, "Yayıncı kuruluş nisan ayında ödeme yapmayabilir" ifadesini kullandı.
- 3.4.2020
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
- Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
- Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak
- Schalke'den görülmemiş antrenman! Sosyal mesafe kuralına böyle uydular
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Spor Bakanı Kasapoğlu: Dikkatli olun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.