Spor Bakanı Kasapoğlu: Dikkatli olun

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, THF Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi. Toplantıda liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve halk sağlığı konuları konuşuldu. Bakan Kasapoğlu, tüm başkanlardan koronavirüse yakalanan ve test yapılan sporcular ile antrenörlerin ismini istedi. Sporcuların ihtiyaçlarını, antrenmanlarını ve kulüplerin çalışma raporlarını talep eden Kasapoğlu, bakanlığın her türlü konuda yardımcı olacağını iletti. Herkesin sıkı tedbirler almasını söyleyen Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağını söyledi. Kulüplerin yapacağı harcamalara dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemlerin planlamaları ivedilikle yapılmalı, kaynakların israf edilmemesi çok önemli" diye konuştu.



KULÜP BAŞKANLARI NE SÖYLEDİ?

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek, "Liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili şu anda tarihi kestirmek çok zor. Bence olması gereken liglerin tescil edilmesi" dedi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Nisan ayında liglerin başlayacağını düşünmüyorum. Ligler bitti gibi görünüyor" diye konuştu. Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal, "Yayıncı kuruluş nisan ayında ödeme yapmayabilir" ifadesini kullandı.