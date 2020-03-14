Galatasaray'ın yıldızı maça çıkmayı reddetti! Koronavirüs...

ING Basketbol Ligi 22. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. İzmir ekibi mücadeleyi 79-74 kazanarak önemli bir galibiyet alırken, sarı-kırmızılı takımın yıldız basketbolcusu Tai Webster'in maça çıkmayı reddetmesi gündem oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta'da Tai Webster, koronavirüs endişesi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmedi.



Sportando'nun haberine göre, maçtan önce de sosyal medya hesabından erteleme talep eden Yeni Zelandalı oyuncu, karşılaşmanın oynanmasına tepki göstererek oynamak istemedi.



Öte yandan ABD'li oyun kurucu Aaron Harrison'ın da soğuk algınlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymediği kaydedildi. Galatasaray'ın Pınar Karşıyaka maçı kadrosunda 3 yabancı oyuncu yer aldı.