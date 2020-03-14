Galatasaray'da Tai Webster maça çıkmayı reddetti! Koronavirüs... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Galatasaray'ın yıldızı maça çıkmayı reddetti! Koronavirüs...

Galatasaray'ın yıldızı maça çıkmayı reddetti! Koronavirüs...

Dünyada artan koronavirüs vakaları spor müsabakalarını da olumsuz yönde etkiledi. Birçok ülkede ligler askıya alınırken, ülkemizde karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Basketbol takımlarından 'nın yıldız basketbolcusu 'ın koronavirüs endişesiyle Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği belirtildi.

22. hafta maçında ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. ekibi mücadeleyi 79-74 kazanarak önemli bir galibiyet alırken, sarı-kırmızılı takımın yıldız basketbolcusu 'in maça çıkmayı reddetmesi gündem oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta'da Tai Webster, koronavirüs endişesi nedeniyle maçına çıkmayı kabul etmedi.

Sportando'nun haberine göre, maçtan önce de sosyal medya hesabından erteleme talep eden Yeni Zelandalı oyuncu, karşılaşmanın oynanmasına tepki göstererek oynamak istemedi.

Öte yandan ABD'li oyun kurucu 'ın da soğuk algınlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymediği kaydedildi. Galatasaray'ın Pınar Karşıyaka maçı kadrosunda 3 yabancı oyuncu yer aldı.

  1. 14.03.2020
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