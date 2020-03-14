Galatasaray'ın yıldızı maça çıkmayı reddetti! Koronavirüs...
Dünyada artan koronavirüs vakaları spor müsabakalarını da olumsuz yönde etkiledi. Birçok ülkede ligler askıya alınırken, ülkemizde karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. ING Basketbol Süper Lig takımlarından Galatasaray Doğa Sigorta'nın yıldız basketbolcusu Tai Webster'ın koronavirüs endişesiyle Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği belirtildi.
ING Basketbol Ligi 22. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. İzmir ekibi mücadeleyi 79-74 kazanarak önemli bir galibiyet alırken, sarı-kırmızılı takımın yıldız basketbolcusu Tai Webster'in maça çıkmayı reddetmesi gündem oldu.
Galatasaray Doğa Sigorta'da Tai Webster, koronavirüs endişesi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmedi.
Sportando'nun haberine göre, maçtan önce de sosyal medya hesabından erteleme talep eden Yeni Zelandalı oyuncu, karşılaşmanın oynanmasına tepki göstererek oynamak istemedi.
Öte yandan ABD'li oyun kurucu Aaron Harrison'ın da soğuk algınlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymediği kaydedildi. Galatasaray'ın Pınar Karşıyaka maçı kadrosunda 3 yabancı oyuncu yer aldı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yıldızı maça çıkmayı reddetti! Koronavirüs... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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