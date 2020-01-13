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13 Ocak 2020, Pazartesi
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rüzgarı

Enes Ünal rüzgarı

Valladolid'de forma giyen , önceki geceye damga vurdu. Takımının 2. turunda elediği Marbella'ya karşı yıldızlaşan Enes, 85'te beraberlik golünü attı, penaltılarda da mutlu sona ulaştı.

Valladolid'de forma giyen , önceki geceye damga vurdu. Takımının 2. turunda elediği Marbella'ya karşı yıldızlaşan Enes, 85'te beraberlik golünü attı, penaltılarda da mutlu sona ulaştı.

  1. 13.1.2020
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