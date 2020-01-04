MAÇ SONUCU Getafe 0-3 Real Madrid
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, Soria (K.K), Raphael Varane ve Luka Modric'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 30 puanda kaldı.
- 04.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 20:10
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