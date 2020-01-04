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04 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU Getafe 0-3

MAÇ SONUCU Getafe 0-3 Real Madrid

İspanya 'nın 19. haftasında Getafe'ye konuk olan , Soria (K.K), Raphael Varane ve Luka Modric'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya 'nın 19. haftasında Getafe, sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 30 puanda kaldı.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 20:10
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