Madrid, Pogba’da sona yakın
Real Madrid, Pogba'da mutlu sona bu kez çok yakın... Menajeri Raiola'nın, "Bir daha ManU'ya oyuncu satmayacağım" ifadesi üzerine transfere kesin gözle bakılıyor. Fransız yıldızın, 100 milyon euro'ya ayrılması bekleniyor.
Real Madrid, Pogba'da mutlu sona bu kez çok yakın... Menajeri Raiola'nın, "Bir daha ManU'ya oyuncu satmayacağım" ifadesi üzerine transfere kesin gözle bakılıyor. Fransız yıldızın, 100 milyon euro'ya ayrılması bekleniyor.
- 4.1.2020
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