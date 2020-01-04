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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Madrid, ’da sona yakın

Madrid, Pogba’da sona yakın

, 'da mutlu sona bu kez çok yakın... 'nın, "Bir daha ManU'ya oyuncu satmayacağım" ifadesi üzerine transfere kesin gözle bakılıyor. Fransız yıldızın, 100 milyon euro'ya ayrılması bekleniyor.

, 'da mutlu sona bu kez çok yakın... 'nın, "Bir daha ManU'ya oyuncu satmayacağım" ifadesi üzerine transfere kesin gözle bakılıyor. Fransız yıldızın, 100 milyon euro'ya ayrılması bekleniyor.
  1. 4.1.2020
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