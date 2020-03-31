Anderlecht'te futbolcuların 1 aylık maaşını Kompany ödeyecek! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'te futbolcuların 1 aylık maaşını Kompany ödeyecek!

Anderlecht'te futbolcuların 1 aylık maaşını Kompany ödeyecek!

Corona virüsünün ekonomik etkilerinin yoğun şekilde yaşandığı 'te futbolcu-teknik direktör olarak görev yapan , maaşlarında kesintiye gitmek istemeyen futbolcularının 1 aylık maaşını ödeyebileceğini açıkladı.

'nın Het Laatste Nieuws gazetesinde yer alan habere göre, kulübü corona virüsü nedeniyle yaşanan krizin ardından futbolcularından maaşlarında kesinti yapmalarını istedi. Konu üzerine insiyatifi ele alan teknik direktör ise, kesintiye gitmek istemeyen futbolcuların 1 aylık maaşını kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.

ekiplerinden ve Serie A ekiplerinden gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle oyuncuların maaşlarından kesintiye gitmelerini istemişti.

  1. 01.04.2020
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