Anderlecht'te futbolcuların 1 aylık maaşını Kompany ödeyecek!
Corona virüsünün ekonomik etkilerinin yoğun şekilde yaşandığı Anderlecht'te futbolcu-teknik direktör olarak görev yapan Vincent Kompany, maaşlarında kesintiye gitmek istemeyen futbolcularının 1 aylık maaşını ödeyebileceğini açıkladı.
Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinde yer alan habere göre, Anderlecht kulübü corona virüsü nedeniyle yaşanan krizin ardından futbolcularından maaşlarında kesinti yapmalarını istedi. Konu üzerine insiyatifi ele alan teknik direktör Vincent Kompany ise, kesintiye gitmek istemeyen futbolcuların 1 aylık maaşını kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve İtalya Serie A ekiplerinden Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle oyuncuların maaşlarından kesintiye gitmelerini istemişti.
- 01.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anderlecht'te futbolcuların 1 aylık maaşını Kompany ödeyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.