Anderlecht'te futbolcuların 1 aylık maaşını Kompany ödeyecek!

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinde yer alan habere göre, Anderlecht kulübü corona virüsü nedeniyle yaşanan krizin ardından futbolcularından maaşlarında kesinti yapmalarını istedi. Konu üzerine insiyatifi ele alan teknik direktör Vincent Kompany ise, kesintiye gitmek istemeyen futbolcuların 1 aylık maaşını kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve İtalya Serie A ekiplerinden Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle oyuncuların maaşlarından kesintiye gitmelerini istemişti.