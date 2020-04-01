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Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü en çok İtalya'da etkili oldu. Futbol ekonomisi de salgın nedeniyle büyük zararlara uğradı. İtalyanların köklü kulübü Juventus da futbolcular ve teknik heyetle bir anlaşmaya gitmiş ve sezonun geri kalanındaki ücretleri ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu anlaşmanın ardından futbolcuların ne kadar paradan vazgeçtikleri de ortaya çıktı. Ronaldo kulübüne 10 milyon Euro gibi ciddi bir meblağ bırakırken, milli futbolcumuz Merih Demiral 600 bin Euro'dan feragat etti.
1 Nisan 2020 Çarşamba 06:39
Güncelleme: 01.04.2020 06:39
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Süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, Juventus ile oyuncular arasında görüşmeler biterken kimin ne kadar para bıraktığı da Çizme basınına yansıdı. Toplamda 90 milyon Euro'luk kesinti anlaşması yapılırken en fazla paradan ise 10 milyon Euro ile Ronaldo'nun vazgeçtiği öğrenildi.
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Oyuncuların bir bölümü kendi ülkelerine giderken tamamı ile yönetim, video konferans yaparak indirim miktarını belirledi. Sabah'ın haberine göre; Türk Milli Takımı forması giyen Merih Demiral da 600 bin Euro'dan feragat ederek yönetimi üzmedi.