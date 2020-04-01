Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü en çok İtalya'da etkili oldu. Futbol ekonomisi de salgın nedeniyle büyük zararlara uğradı. İtalyanların köklü kulübü Juventus da futbolcular ve teknik heyetle bir anlaşmaya gitmiş ve sezonun geri kalanındaki ücretleri ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu anlaşmanın ardından futbolcuların ne kadar paradan vazgeçtikleri de ortaya çıktı. Ronaldo kulübüne 10 milyon Euro gibi ciddi bir meblağ bırakırken, milli futbolcumuz Merih Demiral 600 bin Euro'dan feragat etti.