Feyenoord 7-1 NAC Breda | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Avrupa’dan Futbol Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu!

| MAÇ SONUCU

Feyenoord 7-1 NAC Breda | MAÇ SONUCU

yarı final maçında 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı sahasında Hollanda 2. Lig takımlaından ile karşı karşıya geldi. Feyenoord taraftarı önünde karşılaşmayı kazandı ve adını Hollanda Kupası'nda finale yazdırdı. Feyenoord'un finaldeki rakibi iseAjax'ı 2-0'lık skorla eleyen Ultrecht...

Hollanda KNVB Kupası yarı final maçında sahasında 'yı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord rakibini mağlup ederek finale yükseldi.

Feyenoord'a finali getiren golleri Marcos Senesi, Steven Berghuis (3), Ridgeciano Haps ve Luciano Narsingh attılar.

OĞUZHAN SONRADAN GİRDİ

Ev sahibi ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncu yedek kulübesinde başladığı maçın devre arasında oyuna girdi.

RAKİP ULTRECHT!

'nda bu karşılaşma ile finalin adı da belli oldu. Feyenoord, 7-1'lik galibiyetle Ajax'ı 2-0 deviren Ultrecht'in rakibi oldu.

  1. 06.03.2020
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