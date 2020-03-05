Hollanda Kupası yarı final maçında Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord sahasında Hollanda 2. Lig takımlaından NAC Breda ile karşı karşıya geldi. Feyenoord taraftarı önünde karşılaşmayı 7-1 kazandı ve adını Hollanda Kupası'nda finale yazdırdı. Feyenoord'un finaldeki rakibi iseAjax'ı 2-0'lık skorla eleyen Ultrecht...
Hollanda KNVB Kupası yarı final maçında Feyenoord sahasında NAC Breda'yı konuk etti.
TSİ 22.45'te başlayan ve De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord rakibini 7-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Feyenoord'a finali getiren golleri Marcos Senesi, Steven Berghuis (3), Ridgeciano Haps ve Luciano Narsingh attılar.
OĞUZHAN SONRADAN GİRDİ
Ev sahibi ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncu Oğuzhan Özyakup yedek kulübesinde başladığı maçın devre arasında oyuna girdi.
RAKİP ULTRECHT!
Hollanda Kupası'nda bu karşılaşma ile finalin adı da belli oldu. Feyenoord, 7-1'lik galibiyetle Ajax'ı 2-0 deviren Ultrecht'in rakibi oldu.
- 06.03.2020
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Feyenoord 7-1 NAC Breda | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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