Feyenoord 7-1 NAC Breda | MAÇ SONUCU

Hollanda KNVB Kupası yarı final maçında Feyenoord sahasında NAC Breda'yı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord rakibini 7-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Feyenoord'a finali getiren golleri Marcos Senesi, Steven Berghuis (3), Ridgeciano Haps ve Luciano Narsingh attılar.

OĞUZHAN SONRADAN GİRDİ

Ev sahibi ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncu Oğuzhan Özyakup yedek kulübesinde başladığı maçın devre arasında oyuna girdi.

RAKİP ULTRECHT!

Hollanda Kupası'nda bu karşılaşma ile finalin adı da belli oldu. Feyenoord, 7-1'lik galibiyetle Ajax'ı 2-0 deviren Ultrecht'in rakibi oldu.