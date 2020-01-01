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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Deportivo’ya döndü

Deportivo’ya döndü

Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Çolak, Deportivo'ya döndü. Son olarak Al Wahda forması giyen ve bonservisini alan 28 yaşındaki futbolcu, İspanya 2. Ligi'nde 22. sırada yer alan eski takımında top koşturacak. Emre'nin Galatasaray'a döneceği yolundaki haberler taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Çolak, Deportivo'ya döndü. Son olarak Al Wahda forması giyen ve bonservisini alan 28 yaşındaki futbolcu, İspanya 2. Ligi'nde 22. sırada yer alan eski takımında top koşturacak. Emre'nin Galatasaray'a döneceği yolundaki haberler taraftarların tepkisini çekmişti.
  1. 1.1.2020
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