FIFA Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması! ''Umarım böyle bir karar almak zorunda kalmayız'' - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması! ''Umarım böyle bir karar almak zorunda kalmayız''

FIFA Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması! ''Umarım böyle bir karar almak zorunda kalmayız''

Başkanı Gianni Infantino, 'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen IFAB olağan toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Infantino, bütün dünyada artarak devam eden koronavirüs tehlikesinin futbola yansımasıyla ilgili konuştu.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Avrupa futbolunu da vurmuş durumda. Birçok ligde maçlar ertelenirken, Şampiyonlar Ligi'nde Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanmıştı. Başkanı Infantino, virüsün Avrupa futbolu üzerindeki etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''İNSANLARIN SAĞLIĞI FUTBOL MAÇINDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ''
Infantino, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'yüksek' olaran risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkarmasıyla ilgili kararı sorulduğunda, "İnsanların sağlığı, herhangi bir maçından çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSÜ ATLATANA KADAR..."
Şu ana kadar birçok sporda ve futbolda ertelemelerin ya da seyircisiz oynama gibi önlemlerin aldığının hatırlatılması üzerine Infantino, "Şu an durumu yakından takip ediyoruz. Umarım, artacağına azalır. Ancak, şu an daha çok artıyor gibi görünüyor. Koronavirüs tehlikesini atlatana kadar ertelemeler veya seyircisiz oynama gibi önlemler alınması zorunluysa, bu şekilde devam etmeli." dedi.

"KÜRESEL ÇAPTA İPTAL KOLAY DEĞİL"
Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak EURO 2020 eleme ve hazırlık maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine dair gelen soruya FIFA Başkanı, "Şu anda herhangi bir ülkeyi dışarıda bırakmak istemem. Umarım, böyle bir karar almak zorunda kalmayız. Ayrıca, küresel çapta futbolu durdurmak çok kolay bir karar değil. Çünkü, durum biraz farklı görünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"SEYİRCİSİZ MAÇLAR SÜRDÜRÜLEMEZ"
Seyircisiz maçlar ile ilgili gelen soruya ise Infantino, "Bence seyircisiz bir şekilde maçların oynanması sürdürülebilir değil. Tabii ki bu benim görüşüm." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

  1. 29.02.2020
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