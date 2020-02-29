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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Koronavirüse tedbir amacıyla 'da maç ertelendi

Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi

1. Futbol Ligi'nde Ludogorets ile Arda Kardzhali arasında 1 Mart Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla 18 Mart'a ertelendi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı 'nın temsilcilerinden Inter ile Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.

Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19'a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli olana kadar Ludogorets'in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ludogorets'in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

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  1. 29.02.2020
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