Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi
Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets ile Arda Kardzhali arasında 1 Mart Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla 18 Mart'a ertelendi.
Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.
Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19'a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli olana kadar Ludogorets'in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Ludogorets'in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.
- 29.02.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.