Arsenal'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound!

Premier Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda eden Arsenal, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Mesut Özil'in yerine genç bir 10 numara arayan İngiliz devi, Feyenoord'da bu sezon göstediği performansla dikkat çeken Orkun Kökçü'nün peşine düştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Türk futbolcu için Arsenal'in 23 milyon poundu gözden çıkardığı ve Feyenoord'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Orkun ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Hollandalı yöneticilerin ise Arsenal'in bu teklifi sonrası kulübün menfaatlerini gözeterek Orkun'un satışına onay verebilecekleri belirtildi. Arsenal Kulübü, Orkun Kökçü'nün geleceğinin belirsiz olmasından dolayı bu durumdan yararlanıp, Euro 2020 öncesinde genç futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Öte yandan Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord Kulübü, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis beeli talep edince transfer suya düşmüştü.

ORKUN KÖKÇÜ 9 GOLE KATKI YAPTI

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.