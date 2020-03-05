Arsenal'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound!
İngiliz devi Arsenal, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün peşine düştü. Londra kulübünün, 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun bonservisi için 23 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Premier Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda eden Arsenal, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.
Mesut Özil'in yerine genç bir 10 numara arayan İngiliz devi, Feyenoord'da bu sezon göstediği performansla dikkat çeken Orkun Kökçü'nün peşine düştü.
Daily Mail'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Türk futbolcu için Arsenal'in 23 milyon poundu gözden çıkardığı ve Feyenoord'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Orkun ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Hollandalı yöneticilerin ise Arsenal'in bu teklifi sonrası kulübün menfaatlerini gözeterek Orkun'un satışına onay verebilecekleri belirtildi. Arsenal Kulübü, Orkun Kökçü'nün geleceğinin belirsiz olmasından dolayı bu durumdan yararlanıp, Euro 2020 öncesinde genç futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ
Öte yandan Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord Kulübü, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis beeli talep edince transfer suya düşmüştü.
ORKUN KÖKÇÜ 9 GOLE KATKI YAPTI
Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 19:51
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Arsenal'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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