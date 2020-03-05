Arsenal'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig İngiliz devinden Türk futbolcuya flaş teklif!

'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound!

Arsenal'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound!

İngiliz devi , ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün peşine düştü. kulübünün, 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun bonservisi için 23 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda eden , gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

'in yerine genç bir 10 numara arayan İngiliz devi, Feyenoord'da bu sezon göstediği performansla dikkat çeken Orkun Kökçü'nün peşine düştü.

'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Türk futbolcu için Arsenal'in 23 milyon poundu gözden çıkardığı ve Feyenoord'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Orkun ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Hollandalı yöneticilerin ise Arsenal'in bu teklifi sonrası kulübün menfaatlerini gözeterek Orkun'un satışına onay verebilecekleri belirtildi. Arsenal Kulübü, Orkun Kökçü'nün geleceğinin belirsiz olmasından dolayı bu durumdan yararlanıp, Euro 2020 öncesinde genç futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Öte yandan Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord Kulübü, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis beeli talep edince transfer suya düşmüştü.

ORKUN KÖKÇÜ 9 GOLE KATKI YAPTI
Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 19:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal'den Orkun Kökçü için 23 milyon pound! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN