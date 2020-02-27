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27 Şubat 2020, Perşembe
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''Mesut 'ye gelebilir''

''Mesut Fenerbahçe'ye gelebilir''

'ın 'den kiraladığı Mohamed Elneny, 'in 'ye gelebileceğini söyledi.

BeIN Sports'a konuşan Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlı ekibe transfer olmasında Mesut'un telkinlerinin büyük payı olduğunu vurgulayarak, "Mesut, 'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. F.Bahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" dedi.

  1. 27.2.2020
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