''Mesut Fenerbahçe'ye gelebilir''

BeIN Sports'a konuşan Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlı ekibe transfer olmasında Mesut'un telkinlerinin büyük payı olduğunu vurgulayarak, "Mesut, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. F.Bahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" dedi.