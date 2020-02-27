Anelka göreve hazır - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Anelka göreve hazır

Anelka göreve hazır

Anelka göreve hazır

, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini duyurdu. 4 yıl önce bırakan 40 yaşındaki Fransız yıldız, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum... Takıma veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" dedi.

, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini duyurdu. 4 yıl önce bırakan 40 yaşındaki Fransız yıldız, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum... Takıma veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" dedi.

  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anelka göreve hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN