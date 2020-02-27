Anelka göreve hazır

Eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini duyurdu. Futbolu 4 yıl önce bırakan 40 yaşındaki Fransız yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum... Takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" dedi.