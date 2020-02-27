Anelka göreve hazır
Eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini duyurdu. Futbolu 4 yıl önce bırakan 40 yaşındaki Fransız yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum... Takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" dedi.
Eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini duyurdu. Futbolu 4 yıl önce bırakan 40 yaşındaki Fransız yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum... Takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" dedi.
- 27.2.2020
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Yorum
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Yorum
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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