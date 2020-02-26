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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Taraftardan Ali Koç'a tepki! ''Yeter artık başkan''

taraftarı yenilgi sonrası 'a böyle seslendi

Fenerbahçe taraftarı yenilgi sonrası Ali Koç'a böyle seslendi

Doğa Sigorta, ING Süper Ligi'nde Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. Futboldan sonra basketbolda da ezeli rakibine mağlup olan sarı-lacivertli taraftarların maç sonu tepkisi vardı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 'a basketbolda 9 yıl sonra sahalarında yenildikleri maçın ardından alınan sonuca tepki gösterdi.

Karşılaşmayı yönetim locasından izleyen kulüp başkanı , maçın sonunda saha içinden soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu sırada başkanı gören taraftarlar, "Başkan müdahale et" diye bağırdı.

"YETER ARTIK BAŞKAN!"

Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını isterken 'da 'Yeter artık başkan!' sesleri yükseldi.

Futboldan sonra basketbolda da alınan derbi yenilgisine taraftarlar tepki gösterdi.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 23:40
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