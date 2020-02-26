Fenerbahçe taraftarı yenilgi sonrası Ali Koç'a böyle seslendi
Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. Futboldan sonra basketbolda da ezeli rakibine mağlup olan sarı-lacivertli taraftarların maç sonu tepkisi vardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a basketbolda 9 yıl sonra sahalarında yenildikleri maçın ardından alınan sonuca tepki gösterdi.
Karşılaşmayı yönetim locasından izleyen kulüp başkanı Ali Koç, maçın sonunda saha içinden soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu sırada başkanı gören taraftarlar, "Başkan müdahale et" diye bağırdı.
"YETER ARTIK BAŞKAN!"
Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını isterken Ülker Sports Arena'da 'Yeter artık başkan!' sesleri yükseldi.
Futboldan sonra basketbolda da alınan derbi yenilgisine taraftarlar tepki gösterdi.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 23:40
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Fenerbahçe taraftarı yenilgi sonrası Ali Koç'a böyle seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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