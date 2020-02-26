Fenerbahçe taraftarı yenilgi sonrası Ali Koç'a böyle seslendi

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a basketbolda 9 yıl sonra sahalarında yenildikleri maçın ardından alınan sonuca tepki gösterdi.

Karşılaşmayı yönetim locasından izleyen kulüp başkanı Ali Koç, maçın sonunda saha içinden soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu sırada başkanı gören taraftarlar, "Başkan müdahale et" diye bağırdı.



"YETER ARTIK BAŞKAN!"

Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını isterken Ülker Sports Arena'da 'Yeter artık başkan!' sesleri yükseldi.

Futboldan sonra basketbolda da alınan derbi yenilgisine taraftarlar tepki gösterdi.

