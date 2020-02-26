Ersun Yanal Fenerbahçe futbolcularını bile yanılttı! Meğer derbide... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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futbolcularını bile yanılttı! Meğer derbide...

Ersun Yanal Fenerbahçe futbolcularını bile yanılttı! Meğer derbide...

'de derbisinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibine 'de 20 yıl sonra mağlup olmuş ve büyük bir şok yaşamıştı. 3-1 biten maçın ardından Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı.

Fenerbahçeli futbolculardan derbisi itirafı geldi. 3-1 kaybedilen ve uzun süren 'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.

SON 3 SAAT KALAYA KADAR KADRO NET DEĞİLDİ!
Sarı-lacivertli takımda , Galatasaray derbisinin başlamasına son 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda kararını vermemişti.

DENİZ YERİNE TOLGA'NIN OYNAMASI FUTBOLCULARI YANILTTI
Fenerbahçeli futbolcular hafta içindeki idmanların ardından sol kanatta Deniz Türüç'ün oynamasını beklerken, Ersun Yanal'ın o mevkide 'yi oynatması takım psikolojisine yansıdı. Takımdaki futbolcular bu hamleden sonra bu kadar defansif bir kadro çıktığımıza göre ilk amacımız yenilmemek düşüncesini ortaya çıkarttı.

DERBİ ÖNCESİ HİÇ ÖZEL HAZIRLIK YAPILMADI
Galatasaray derbisi öncesi cephesinde teknik direktör Ersun Yanal, hiç özel hazırlık yaptırmadı. Deneyimli teknik adam, motivasyon konuşmasına dahi gerek görmedi, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun", "Sorumluluk sende" gibi cümlelerle öğrencilerini sahaya yolladı!

GALATASARAY ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ
Diğer tarafta , her oyuncusuna kendi dilinde neler yapmaları gerektiğini anlatan mektuplar hazırladı. Bunun etkisi daha ilk dakikada görüldü. Maçta etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, bu durum için "Adamlar çok iyi hazırlanmış! Tüm açıklarımızı biliyorlardı" yorumunu yaptı.

KEŞKE EMRE AĞABEY OLSAYDI
Maçta futbolcular arasında iletişim sıkıntıları yaşandı. Galatasaray, savunma arkasına rahatlıkla sarkıp atak üstüne atak yaptı. Geride oynayan oyuncular, özellikle 1-0 öne geçtikten sonra hücumdaki arkadaşlarına sık sık, "Baskı yapmayın, sahamızda bekleyip pozisyon vermeyelim" diye bağırdı. Ancak ileri hattakiler ise tersine, arkadaşlarını pres yapmaya çağırdı. Maç sonrası herkesin ortak düşüncesi, "Keşke Emre ağabey (Belözoğlu) olsaydı. O hepimizi yönlendiriyordu. Yokluğunda iletişim sorunu yaşadık" oldu.

  1. 26.02.2020
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