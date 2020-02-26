Zeki Uzundurukan: Ersun Yanal çok formsuz kariyerini bitirmek üzere
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Ersun Yanal çok formsuz kariyerini bitirmek üzere." ifadelerini kullandı.
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