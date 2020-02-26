Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler

Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 21 yıllık yenilmezlik serisini 3-1 mağlup olarak sona erdirmişti. Sarı lacivertli camia, bu mağlubiyetin yaralarını sarmak ve kısa süre içerisinde yeniden şampiyonluk kulvarına katılmak isterken, takımın 2. kaptanı Ozan Tufan ile ilgili İngiliz medyasında flaş bir haber yayınlandı.

Futaa'nın haberine göre Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl, Avrupa'da açılacak yaz transfer sezonu öncesinde Milli yıldız için harekete geçti.

OZAN'I CANLI İZLETTİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İngiliz teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide scout ekibini özel olarak Türkiye'ye gönderdi ve Ozan için özel rapor hazırlattı.

Öte yandan Ozan Tufan'ın form grafiğine dikkat çekilen haberde, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Milli oyuncunun Alanyaspor'a kiralanmadan önce sarı lacivertlilerden ayrılmaya yakın olduğu ancak Akdeniz ekibinde formunu geri kazanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri döndüğü vurgusu da yapıldı.

'ETKİLEYİCİ PERFORMANS SERGİLİYOR'

Haberin son bölümünde Ozan Tufan'ın bu sezon oynadığı maçlardaki performansına değinilirken, 'Sarı Kanaryalar için tüm maçlarda yer aldı ve etkileyici performans sergilemeye devam ediyor' denildi.

Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 müsabakada forma giyerken 2 gole imza attı ve 5 asist yaptı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu 2067 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

CRYSTAL PALACE BEĞENMEDİ

Öte yandan Ozan Tufan'ı Galatasaray derbisinde izlemeye gelen İngiliz ekibi Crystal Palace scoutlarının, genç futbolcu hakkında olumsuz bir rapor tuttukları ortaya çıktı.