Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlubiyet yaşarken, maç sonrasında sarı lacivertli takımın kaptanlığını üstlenen Ozan Tufan gündem olmuştu. Yayıncı kuruluşa yaptığı konuşmada "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözleriyle medyada konu olan Ozan Tufan için İngilizler sürpriz bir habere imza attı. Aktarılan bilgilere göre Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl, yaz transfer sonunda mutlaka Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 21 yıllık yenilmezlik serisini 3-1 mağlup olarak sona erdirmişti. Sarı lacivertli camia, bu mağlubiyetin yaralarını sarmak ve kısa süre içerisinde yeniden şampiyonluk kulvarına katılmak isterken, takımın 2. kaptanı Ozan Tufan ile ilgili İngiliz medyasında flaş bir haber yayınlandı.
Futaa'nın haberine göre Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl, Avrupa'da açılacak yaz transfer sezonu öncesinde Milli yıldız için harekete geçti.
OZAN'I CANLI İZLETTİ
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İngiliz teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide scout ekibini özel olarak Türkiye'ye gönderdi ve Ozan için özel rapor hazırlattı.
Öte yandan Ozan Tufan'ın form grafiğine dikkat çekilen haberde, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Milli oyuncunun Alanyaspor'a kiralanmadan önce sarı lacivertlilerden ayrılmaya yakın olduğu ancak Akdeniz ekibinde formunu geri kazanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri döndüğü vurgusu da yapıldı.
'ETKİLEYİCİ PERFORMANS SERGİLİYOR'
Haberin son bölümünde Ozan Tufan'ın bu sezon oynadığı maçlardaki performansına değinilirken, 'Sarı Kanaryalar için tüm maçlarda yer aldı ve etkileyici performans sergilemeye devam ediyor' denildi.
Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 müsabakada forma giyerken 2 gole imza attı ve 5 asist yaptı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu 2067 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
CRYSTAL PALACE BEĞENMEDİ
Öte yandan Ozan Tufan'ı Galatasaray derbisinde izlemeye gelen İngiliz ekibi Crystal Palace scoutlarının, genç futbolcu hakkında olumsuz bir rapor tuttukları ortaya çıktı.
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Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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