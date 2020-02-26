Transfer bombası basına sızdı! Derbide Ozan Tufan'ı izlemişler | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler

bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler

Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler

Süper Lig'in 23. haftasında , 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlubiyet yaşarken, maç sonrasında sarı lacivertli takımın kaptanlığını üstlenen gündem olmuştu. Yayıncı kuruluşa yaptığı konuşmada "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözleriyle medyada konu olan Ozan Tufan için İngilizler sürpriz bir habere imza attı. Aktarılan bilgilere göre Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl, yaz sonunda mutlaka Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan , 21 yıllık yenilmezlik serisini 3-1 mağlup olarak sona erdirmişti. Sarı lacivertli camia, bu mağlubiyetin yaralarını sarmak ve kısa süre içerisinde yeniden şampiyonluk kulvarına katılmak isterken, takımın 2. kaptanı ile ilgili İngiliz medyasında flaş bir haber yayınlandı.

Futaa'nın haberine göre Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl, Avrupa'da açılacak yaz sezonu öncesinde Milli yıldız için harekete geçti.

OZAN'I CANLI İZLETTİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İngiliz teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide scout ekibini özel olarak Türkiye'ye gönderdi ve Ozan için özel rapor hazırlattı.

Öte yandan Ozan Tufan'ın form grafiğine dikkat çekilen haberde, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Milli oyuncunun Alanyaspor'a kiralanmadan önce sarı lacivertlilerden ayrılmaya yakın olduğu ancak Akdeniz ekibinde formunu geri kazanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri döndüğü vurgusu da yapıldı.

'ETKİLEYİCİ PERFORMANS SERGİLİYOR'

Haberin son bölümünde Ozan Tufan'ın bu sezon oynadığı maçlardaki performansına değinilirken, 'Sarı Kanaryalar için tüm maçlarda yer aldı ve etkileyici performans sergilemeye devam ediyor' denildi.

Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 müsabakada forma giyerken 2 gole imza attı ve 5 asist yaptı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu 2067 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

CRYSTAL PALACE BEĞENMEDİ

Öte yandan Ozan Tufan'ı Galatasaray derbisinde izlemeye gelen İngiliz ekibi Crystal Palace scoutlarının, genç futbolcu hakkında olumsuz bir rapor tuttukları ortaya çıktı.

Turgay Demir: Ersun Yanal artık Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkamaz

  1. 26.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN