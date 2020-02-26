Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...

2015/2016 sezonunda kadroda yaşanan büyük revizyon sonrası kaledeki istikrarsızlık bir türlü çözülemedi. Volkan Demirel tartışmaları arasında kaleye yapılan transferler beklentileri karşılayamadı.

ALTAY BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI!

Ajansspor'un haberine göre, bu sezon başında Volkan Demirel, kalecilik kariyerini noktalayıp sarı lacivertli kulüpte yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı.

Fenerbahçe'nin kalesi genç kaleci Altay Bayındır'a teslim edildi.

21 yaşındaki file bekçisi 23 maçta 29 gol yiyerek beklentilerin altında kaldı.

Altay'ın maçlarda yaptığı bariz hatalar sonrası yenilen gollerde eleştirilmesine ve kaleye olan güvenin azalmasına neden oldu.

RÜŞTÜ VE VOLKAN DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin geçmişteki kalecilerine bakıldığında uzun dönem sorun yaşamadığı görülüyor.

Özellikle Rüştü Reçber ve ardından kaleyi devralan Volkan Demirel ile Fenerbahçe kalede altın çağlarını yaşadı.

RÜŞTÜ İLE KALE EMİN ELLERDE

Engin İpekoğlu'ndan sonra kaleye geçen Rüstü Reçber Fenerbahçe'de 12 sezon forma giydi.

Tecübeli file bekçisi 323 maçta kalede görev yaparken 264 gol yedi.

Fenerbahçe tarihinde ligde ve toplamda en çok forma giyen kaleci oldu.

Rüştü Reçber 2002 Dünya kupasında gösterdiği performans ile en iyi 3. kaleci unvanını elde etti. Rüştü Reçber Fenerbahçe ile 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda Manchester United'in kendi sahasındaki 40 yıllık yenilmemezlik rekoruna

son veren Fenerbahçe'nin kadrosunda kaleyi koruyordu.

1999/2000 sezonunda Türkiye Kupası'ndan Pendik yenilerek elenilmesi sonrası üzücü bir olay yaşandı.

Arabanın içinde Rüştü'nin dövülmesi akıllarda kalan en olumsuz olay oldu.

'DEMİREL' VOLKAN!

Rüştü'den sonra kaleyi Kartalspor'dan alınan Volkan Demirel aldı. Soyadı gibi Fenerbahçe'de Demirel oldu.

Rüştü Reçber'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe kalesine geçen Volkan Demirel 18 sezon Sarı-Lacivertlilerin kalesini başarıyla korudu.

Volkan ilk Galatasaray derbisine 28 Şubat 2004 tarihinde Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçta çıkmıştır.

4 Mart 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan Sevilla – Fenerbahçe maçında yediği 2 hatalı golden sonra kurtardığı 3 penaltıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Yaptığı hareketler, kavgaları tartışmaları ve konuşmaları ile bazı takım taraftarları tarafından sevilemse de Türkiye'nin en iyi kalecilerinin başında Volkan Demirel gelir.

Volkan Demirel Fenerbahçe kariyeri boyunca 521 maça çıkarken 510 gol gördü.

5 kez süper lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye kupası 3 de süper kupa kazanma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı sezon da kaleyi Volkan Demirel korudu.

Kaleci antrenörlüğüne geçmeden son 2-3 sezon Volkan Demirel'in performasında düşüşler başlamıştı.

Fenerbahçe'de başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle bu sezon başında Volkan Demirel futbolculuk kariyerini noktalayıp antrenörlük kariyerini başlattı.

Fenerbahçe'de Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in yanı sıra Mert Günok da sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı maçlarda başarılı performans gösterdi.

Son olarak Başakşehir forması giyen Mert Günok yükselen grafiği ile Milli takımın 1. kalecisi oldu.

KALEDE 26 YIL SORUN YAŞAMADI!

Yaklaşık 26 yıldır Fenerbahçe kalesinde problem yaşanmazken Rüştü ve ve Volkan'dan sonra kalede yaşanan sıkıntılar aşılamadı.

Ankaragücü'nden alınan genç kaleci Altay ise hayal kırıklığı oldu.

Kaledeki istikrarsızlık gelecek sezon Fenerbahçe'nin yabancı transferi planlamasına gerektirecek gibi gözüküyor.