Yanal’ı yakan adam!

İlk haftadan bu yana savunmanın göbeğinde farklı isimlerle sahaya çıkan Fenerbahçe, sezonun genelinde Jailson- Serdar ikilisiyle oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal, kadroda yer alan stoperlere rağmen Serdar'ın yanında gerçek mevkiisi orta saha olan Jailson'da diretti. Brezilyalı futbolcu ise yaptığı hatalarla sarı-lacivertlileri bu sezon tam 19 puandan etti. Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltıdan 3'üne de sebebiyet veren Jailson'un hataları şöyle:

3. haftada 1-1 biten Trabzonspor maçında yerini kaybetti, Ekuban'dan eşitlik golü geldi.

4. haftada savunmada topu kaptırdı ve Alanyaspor golü attı. O maç 3-1'lik yenilgiyle tamamladı.

7. haftada Antalyaspor'a galibiyeti getiren Ufuk'un golünde rakibini kaçırdı.

20. haftadaki 2-1'lik Trabzonyenilgisinde ilk golü atan Sörloth'u kaçırdı.

21. haftada 1-1'lik skorla tamamlanan Alanyaspor maçında 2 penaltıya sebebiyet verdi.

22. hafta Ankaragücü'nün ilk golünde rakibini kaçırdı.

23. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçta penaltıya sebebiyet verdi, son golde de Onyekuru'yu kaçırdı.