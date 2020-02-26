'Sanki kupa kazandılar!'
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Radyospor’a konuştu. G.Saray derbisi için yorum yapan Kutlualp, “Maçtan sonra Florya’yı gördüm ve şaşırdım. F.Bahçeli olmaktan gurur duydum. G.Saraylılar Avrupa Kupası kazanmış gibi sevindiler. ‘F.Bahçe ne büyük bir camiaymış’ dedim. F.Bahçe’yi yenmek demek ki böyle büyük bir şeymiş” ifadelerini kullandı.
- 26.2.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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