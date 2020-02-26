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26 Şubat 2020, Çarşamba
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'Sanki kupa kazandılar!'

'Sanki kupa kazandılar!'

'nin eski yöneticisi , Radyospor’a konuştu. G.Saray derbisi için yorum yapan Kutlualp, “Maçtan sonra Florya’yı gördüm ve şaşırdım. F.Bahçeli olmaktan gurur duydum. G.Saraylılar Avrupa Kupası kazanmış gibi sevindiler. ‘F.Bahçe ne büyük bir camiaymış’ dedim. F.Bahçe’yi yenmek demek ki böyle büyük bir şeymiş” ifadelerini kullandı.

'nin eski yöneticisi , Radyospor'a konuştu. G.Saray derbisi için yorum yapan Kutlualp, "Maçtan sonra Florya'yı gördüm ve şaşırdım. F.Bahçeli olmaktan gurur duydum. G.Saraylılar Avrupa Kupası kazanmış gibi sevindiler. 'F.Bahçe ne büyük bir camiaymış' dedim. F.Bahçe'yi yenmek demek ki böyle büyük bir şeymiş" ifadelerini kullandı.
  1. 26.2.2020
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