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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...
Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. İşte maçtan kareler...
26 Şubat 2020 Çarşamba 23:19
Güncelleme: 26.02.2020 23:39
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Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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Ataşehir'de ilk galibiyet
Galatasaray Doğa Sigorta, FenerbahçeBeko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti.
Ataşehir'de oynanan 17. maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu salondan ilk kez yüzü gülerek ayrıldı.
Futbolda da seri bitmişti
Galatasaray Kulübü, iki önemli branşta 4 gün içinde Fenerbahçe karşısında dış sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiş oldu.
Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray Futbol Takımı, rakibi karşısında 20 yılı aşkın süren kazanamama serisini sonlandırmıştı.