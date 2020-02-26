Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. İşte maçtan kareler...

26 Şubat 2020 Çarşamba 23:19 Güncelleme: 26.02.2020 23:39
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Ataşehir'de ilk galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Ataşehir'de oynanan 17. maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu salondan ilk kez yüzü gülerek ayrıldı.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Futbolda da seri bitmişti

Galatasaray Kulübü, iki önemli branşta 4 gün içinde Fenerbahçe karşısında dış sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiş oldu.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray Futbol Takımı, rakibi karşısında 20 yılı aşkın süren kazanamama serisini sonlandırmıştı.

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