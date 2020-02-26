Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...

Ataşehir'de ilk galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti.