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27 Şubat 2020, Perşembe
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Kırmızıda ‘herkesi’ geçti!

Kırmızıda ‘herkesi’ geçti!

Son olarak ile oynanan ile eksik kalan sarı-lacivertli takım, 'in en çok gören takımı konumuna geldi.

Son olarak ile oynanan ile eksik kalan sarı-lacivertli takım, 'in en çok gören takımı konumuna geldi. Sezon başından bu yana 7 kez kızaran sarı-lacivertli ekipte; Deniz Türüç, Luiz Gustavo (2), Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve kırmızı kart gören oyuncular oldu.

  1. 27.2.2020
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