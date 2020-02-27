Kırmızıda ‘herkesi’ geçti!

Son olarak Galatasaray ile oynanan derbi maçta Deniz Türüç ile eksik kalan sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in en çok kırmızı kart gören takımı konumuna geldi. Sezon başından bu yana 7 kez kızaran sarı-lacivertli ekipte; Deniz Türüç, Luiz Gustavo (2), Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve Ozan Tufan kırmızı kart gören oyuncular oldu.