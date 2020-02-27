Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1'er maç ceza!

Fenerbahçe'nin derbi faturası belli oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculardan Deniz Türüç direkt olarak kırmızı kart görmüştü. İki isme birer maç ceza verilirken, bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Ozan Tufan maç sonu açıklamaları nedeniyle para cezası aldı. Teknik ekipte Volkan Kazak 1 resmi müsabakadan men cezası aldı ve Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar'a da akredite edilmediği alanlarda bulunmalarından dolayı ihtar verildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü VOLKAN KAZAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4 ve 12. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.