Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1'er maç ceza! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal ve Deniz Türüç'ün cezaları belli oldu

ve Deniz Türüç'e 1'er maç ceza!

Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1'er maç ceza!

'in 23. haftasında 'nin sahasında 'ı konuk ettiği maçta sarı-lacivertli takımın teknik direktörü ve futbolculardan Deniz Türüç kırmızı kart görmüştü. Her iki isim de 1'er maç ceza aldı.

'nin derbi faturası belli oldu. Sarı-lacivertliler, 'in 23. haftasında ezeli rakibi 'la karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Fenerbahçe cephesinde teknik direktör ve futbolculardan Deniz Türüç direkt olarak kırmızı kart görmüştü. İki isme birer maç ceza verilirken, bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Ozan Tufan maç sonu açıklamaları nedeniyle para cezası aldı. Teknik ekipte Volkan Kazak 1 resmi müsabakadan men cezası aldı ve Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar'a da akredite edilmediği alanlarda bulunmalarından dolayı ihtar verildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü VOLKAN KAZAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4 ve 12. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 19:16
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