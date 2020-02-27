Volkan aranıyor!
Fenerbahçe'de Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar 'sorunsuz' mevki olan kale de artık sıkınıtlı bölge... Volkan'ın düşen performansı sonrası transfer edilen Fabiano, Kameni, Berk, Harun ve Altay Bayındır çözüm olmadı.
Fenerbahçe'de Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar 'sorunsuz' mevki olan kale de artık sıkınıtlı bölge... Volkan'ın düşen performansı sonrası transfer edilen Fabiano, Kameni, Berk, Harun ve Altay Bayındır çözüm olmadı. Bu sezon kalenin emanet edildiği 21 yaşındaki Altay, 23 maçta 29 gol yedi. Hatalarıyla güveni yitirdi.
- 27.2.2020
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Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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