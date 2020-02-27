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27 Şubat 2020, Perşembe
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Volkan aranıyor!

Volkan aranıyor!

'de ve ile uzun yıllar 'sorunsuz' mevki olan kale de artık sıkınıtlı bölge... Volkan'ın düşen performansı sonrası edilen Fabiano, Kameni, Berk, Harun ve çözüm olmadı.

'de ve ile uzun yıllar 'sorunsuz' mevki olan kale de artık sıkınıtlı bölge... Volkan'ın düşen performansı sonrası edilen Fabiano, Kameni, Berk, Harun ve çözüm olmadı. Bu sezon kalenin emanet edildiği 21 yaşındaki Altay, 23 maçta 29 gol yedi. Hatalarıyla güveni yitirdi.

  1. 27.2.2020
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