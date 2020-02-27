Volkan aranıyor!

Fenerbahçe'de Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar 'sorunsuz' mevki olan kale de artık sıkınıtlı bölge... Volkan'ın düşen performansı sonrası transfer edilen Fabiano, Kameni, Berk, Harun ve Altay Bayındır çözüm olmadı. Bu sezon kalenin emanet edildiği 21 yaşındaki Altay, 23 maçta 29 gol yedi. Hatalarıyla güveni yitirdi.