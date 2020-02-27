Bulut: Kulak asmıyorum

Bulut, "Bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Halihazırda Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. O yüzden ben buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan burada benim şu anki takımımla neler başarabileceğim" ifadelerini kullandı.