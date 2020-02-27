Bulut: Kulak asmıyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bulut: Kulak asmıyorum

: Kulak asmıyorum

Bulut: Kulak asmıyorum

Aytemiz Teknik Direktörü Erol , 'nin başına geçeceği iddialarıyla ilgilenmediğini söyledi.

, "Bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Halihazırda 'un . O yüzden ben buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan burada benim şu anki takımımla neler başarabileceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bulut: Kulak asmıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN