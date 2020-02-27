Kovac'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Kovac'tan 'ye yeşil ışık!

Kovac'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Bayern’den sonra çalışmayan ’nin gündemindeki , “Değerli hissedeceğim, bir şeylerin olabileceğini düşündüğüm yere gitmeye hazırım” dedi.

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunan , sahalara geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı. 'ten ayrıldıktan bu yana boşta olan Hırvat teknik adam, 'da Servus TV'ye konuştu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, herhangi bir kulüp ismi vermeden, "Değerli hissettiğim ve bir şeylerin olabileceğini düşündüğüm yere gitmeye hazırım" dedi. Kovac, Bayern'de çalışmasının kendisi için çok olumlu bir tecrübe olduğunu ve daha iyi bir koç olduğunu da dile getirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetimin, Nico Kovac ile önümüzdeki sezona yönelik gayrı resmi olarak temasları sürdürdüğü konuşuluyor. Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya sıcak baktığı iddia edildi. Kanarya'nın, Kovac'ın yardımcıları arasında bir Türk ismin de olmasını istediği belirtiliyor. Bu konuda Emre Belözoğlu, ve 'nın isimleri geçiyor. Kovac'ın alt yapıdan genç isimleri çıkarması ve cesaretle oynatması nedeniyle tercih edildiği de bildirildi.


NIKO KOVAC KİMDİR?
Futbolcu iken de Bayern Münih'te forma giyen Niko Kovac, teknik adamlık kariyerine 2011 yılında RB Salzburg'da antrenör olarak adım attı. Hırvatistan U21 ve A Milli Takımı'nda görev aldıktan sonra 2016'da Eintracht Frankfurt'un başına geçti. Burada 2 yıl süren başarılı performansının ardından Temmuz 2018'de Bayern'in hocası oldu. Bavyera ekibinde Bundesliga ve kupayı kazanmasına rağmen, uluslararası arenada başarısız olunca Kasım 2019'da görevine son verildi.

  1. 27.2.2020
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