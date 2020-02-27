Flaş açıklama! "Onlar Max Kruse için yas tutuyorlar"

Almanya Bundesliga ekliplerinden Eintracht Frankfurt'un Sportif Direktörü Fredi Bobic, Pazar günü ligde, 4 Mart Çarşamba günü Almanya Kupası'nda karşı karşıya gelecekleri Werder Bremen'i değerlendirdi.

Bobic, konuşmasının bir bölümünde sezon başında Werder Bremen'den ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Max Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

Hırvat futbol adamı, şu anda küme düşme tehlikesi yaşayan Werder'in, Max Kruse'yi aradığını ve onun yokluğunda yas tuttuğunu ifade ederken, "Kruse çok önemli bir oyuncuydu ve onun yokluğu zor. Böylesine istisnai bir oyuncunun kaybının ardından yas tutarsınız ve hızlı bir şekilde düzelmeye çalışırsınız. Biz de buna benzer bir durumla uğraşmak zorunda kaldık çünkü golcü Jovic, Rebic ve Haller bizi terk etti. Dengeli olması gerekiyor. Werder, zaman zaman genç ve dinamik oyuncuları forvet hattında deniyor." dedi.

Max Kruse, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 20 müsabakada 7 gol 8 asistlik performans sergiledi.

WERDER DÜŞME HATTINDA

Öte yandan Almanya'nın köklü kulüplerinden Werder Bremen, Bundesliga'nın 23. haftası itibariyle 17. sırada bulunuyor.