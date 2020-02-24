Max Kruse'den şampiyonluk yorumu
Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Max Kruse derbi maçının sonucu nedeniyle üzgün olduklarını söyledi ve şampiyonluk için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Max Kruse, Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra sahasında ezeli rakibine kaybettiği maç için açıklamalarda bulundu.
INSTAGRAM'DAN TARAFTARA SESLENDİ
Kruse, instagram'dan paylaştığı videoda Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili konuştu.
Sarı lacivertli taraftarlara seslenen Kruse, "Sanırım herkes hayatının en kötü günlerinden birini yaşadı. Taraftarlar için ne kadar kötü olduğunu biliyorum, 21 yıllık tarihi bir durum var. Ancak bana inanın, hepimiz çok üzgünüz. Bu maç için herkesten özür diliyoruz. İyi futbol gösteremedik ve kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutsuzuz. Ama bu forma için elimizden geleni yapacağız. Maalesef hayat devam ediyor. Bu forma için yeniden savaşmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluk yolunda işimiz zor. Ama inanın bana en az sizler kadar üzülüyoruz. Daha güçlü dönmeye çalışacağız" dedi.
Max Kruse derbi maçında takımı adına gelen tek golü penaltıdan kaydetti. 31 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 18 Süper Lig maçında takımına 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 20:10
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Max Kruse'den şampiyonluk yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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