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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'den şampiyonluk yorumu

Max Kruse'den şampiyonluk yorumu

'a 3-1 mağlup olan 'de yıldız futbolcu derbi maçının sonucu nedeniyle üzgün olduklarını söyledi ve şampiyonluk için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

'nin orta saha oyuncusu , Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra sahasında ezeli rakibine kaybettiği maç için açıklamalarda bulundu.

INSTAGRAM'DAN TARAFTARA SESLENDİ

Kruse, instagram'dan paylaştığı videoda 'a Kadıköy'de 3-1 mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili konuştu.

Sarı lacivertli taraftarlara seslenen Kruse, "Sanırım herkes hayatının en kötü günlerinden birini yaşadı. Taraftarlar için ne kadar kötü olduğunu biliyorum, 21 yıllık tarihi bir durum var. Ancak bana inanın, hepimiz çok üzgünüz. Bu maç için herkesten özür diliyoruz. İyi futbol gösteremedik ve kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutsuzuz. Ama bu forma için elimizden geleni yapacağız. Maalesef hayat devam ediyor. Bu forma için yeniden savaşmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluk yolunda işimiz zor. Ama inanın bana en az sizler kadar üzülüyoruz. Daha güçlü dönmeye çalışacağız" dedi.


Max Kruse derbi maçında takımı adına gelen tek golü penaltıdan kaydetti. 31 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 18 maçında takımına 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 20:10
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