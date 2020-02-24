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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe hayalini açıkladı! Teknik direktörlüğe sürpriz aday

hayalini açıkladı!

Ümit Özat Fenerbahçe hayalini açıkladı!

'in 23. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve 21 yıllık hasret son buldu. Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, 'ı istifaya davet etti. Yanal'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuşken sürpriz bir aday ortaya çıktı.

'nin 'deki 21 yıllık yenilmezlik serisinin son bulduğu maçından sonra hedefteki isim oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Yanal'ı istifaya davet ederken, henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Belirsizlik havasının sürdüğü ortamda bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan isimlerden olan , derbiyle ilgili konuşurken teknik direktörlük hayalini açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Ümit Özat, "Maçtan önce de söylemiştim. Beşiktaş- maçının Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle aynı haftaya denk gelmesi aslında hem Trabzonspor için hem de Galatasaray için bir şanstı. Trabzonspor bu haftayı kârlı kapadı diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor'un bir maç eksiği var. Derbiyi izleme fırsatım olamadı, özetlere baktım, Galatasaray'ın hak ettiği galibiyeti aldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

21 yıl sonra Kadıköy'de gelen Galatasaray mağlubiyetine farklı bir penceren bakan Özat, "Kolay değil 21 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybediyorsunuz. Bu tepkiler normal. Taraftarın sabırlı olması lazım. Bunlar futbolda var. Hep şunu ifade ediyorum. Bunu kendi açısından söylüyor. "Önemli olan lig sonunda şampiyon olmak, Kadıköy'de alınan galibiyet ya da mağlubiyetin bir önemi yok." diye... Keşke o 20 sene içinde Fenerbahçe başka mağlubiyetlerde yaşasaydı ama 3-4 tane daha şampiyonluğu olsaydı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorları çok da önemli değil, önemli olan lig sonunda hedefe ulaşabilmek." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarların sizin hoca olmanız noktasında talebi var. Düşünceniz nedir?" sorusuna "Taraftarın talebi için teşekkür ediyorum. Bunun kararını verecek insanlar bizler değiliz. Hayellarim var. Şu an için bunları konuşmak sağlıklı değil. Fenerbahçe'nin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bu durumdan çıkacak kudreti vardır.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da başarılı bir şekilde ilerliyor, Sergen Ağabey Beşiktaş'ta daha iyi işler yapacaktır. Her taraftar kendi camiasından bir ismi takımında görmek ister. Bunun için doğru zaman lazım. Nasip kısmet diye bir şey var. bu? Hayallerim var ama beklentim yok. İşler kötü giderken de çıkıp konuşmak bize bir teknik direktöre yakışmaz." cevabını verdi.


  1. 24.02.2020
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