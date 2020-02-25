Ersun Yanal: Görevimin başındayım
Sarı-lacivertli hoca, “Bırakıp gitmem, mücadeleye devam. Eksiklerin takıma dönmesi ile zorlu süreci atlatacağız” dedi.
Galatasaray maçının ardından taraftarın istifaya çağırdığı Ersun Yanal, görevinin başında olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, derbi sonrası soyunma odasında başkan yardımcısı Semih Özsoy ile bir araya geldiğini belirterek, "İsterseniz hemen bırakırım, dedim. Ama Semih Bey bana 'Öyle bırakıp gitmek yok. Mücadeleye devam' dedi" diye konuştu.
TRANSFER YAPAMADIK
Ara transfer döneminde birçok futbolcuyu maddi sıkıntılardan dolayı alamadıklarını, bunun dezavantajını yaşadıklarını dile getiren Yanal, "Futbolun içinde bu sonuçlar var. Şimdi Antalyaspor ve Denizlispor maçlarına odaklanmalıyız. Trabzonspor ile de kupa sınavımız var. Bu üç maçı kayıpsız geçmeliyiz. Eksiklerin takıma gelişi ile birlikte bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
TAZMİNAT MADDESİ YOK
tazminat nedeniyle Fenerbahçe'den istifa etmediği iddialarına da sert tepki veren Yanal, "Ben boş mukaveleye imza attım. Benim sözleşmemde tazminat maddesi bile yok. 'Parasını almadan gitmez' diye yazanlar beni bu şekilde vuramazlar. Unutmasınlar ki Aziz Yıldırım döneminde bile şampiyonluk primini almadım. Paramı bırakarak istifa ettim ve tek kuruş almadan ayrıldım" dedi.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ersun Yanal: Görevimin başındayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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