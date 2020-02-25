Ersun Yanal: Görevimin başındayım

Galatasaray maçının ardından taraftarın istifaya çağırdığı Ersun Yanal, görevinin başında olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, derbi sonrası soyunma odasında başkan yardımcısı Semih Özsoy ile bir araya geldiğini belirterek, "İsterseniz hemen bırakırım, dedim. Ama Semih Bey bana 'Öyle bırakıp gitmek yok. Mücadeleye devam' dedi" diye konuştu.



TRANSFER YAPAMADIK

Ara transfer döneminde birçok futbolcuyu maddi sıkıntılardan dolayı alamadıklarını, bunun dezavantajını yaşadıklarını dile getiren Yanal, "Futbolun içinde bu sonuçlar var. Şimdi Antalyaspor ve Denizlispor maçlarına odaklanmalıyız. Trabzonspor ile de kupa sınavımız var. Bu üç maçı kayıpsız geçmeliyiz. Eksiklerin takıma gelişi ile birlikte bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.



TAZMİNAT MADDESİ YOK

tazminat nedeniyle Fenerbahçe'den istifa etmediği iddialarına da sert tepki veren Yanal, "Ben boş mukaveleye imza attım. Benim sözleşmemde tazminat maddesi bile yok. 'Parasını almadan gitmez' diye yazanlar beni bu şekilde vuramazlar. Unutmasınlar ki Aziz Yıldırım döneminde bile şampiyonluk primini almadım. Paramı bırakarak istifa ettim ve tek kuruş almadan ayrıldım" dedi.