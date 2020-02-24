Haberler Galeri 49 maçlık seri bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası tribünlerde gözyaşları sel oldu...

49 maçlık seri bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası tribünlerde gözyaşları sel oldu...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihe not düşülecek bir derbiye imza attı. Galatasaray, 21 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibini 3-1'lik skorla devirdi ve 3 puanla beraber psikolojik üstünlüğü elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe'de büyük bir yıkım gerçekleşirken, tarafarlar gözyazlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





