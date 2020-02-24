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49 maçlık seri bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası tribünlerde gözyaşları sel oldu...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihe not düşülecek bir derbiye imza attı. Galatasaray, 21 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibini 3-1'lik skorla devirdi ve 3 puanla beraber psikolojik üstünlüğü elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe'de büyük bir yıkım gerçekleşirken, tarafarlar gözyazlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
24 Şubat 2020 Pazartesi 10:20
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Maçın ardından Ülker Stadyumu'nda bulunan küçük bir Fenerbahçe taraftarı, göz yaşlarını tutamadı.
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 3-1 yenilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar büyük bir üzüntü yaşarken genç taraftar, diğer taraftarlar tarafından sakinleştirildi.
Ülker Stadyumu'nda yaşanan bu an, Hürriyet'in objektiflerine yansıdı.
Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.
Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.