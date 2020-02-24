Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 21 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibine mağlup olarak büyük bir yıkım yaşadı. Sarı lacivertlilerin evinde aldığı 3-1'lik yenilgi sonrasında bir başka detay daha ortaya çıktı. Haziran 2018'de Fenerbahçe'de başkan olarak göreve başlayan Ali Koç'un, derbi karnesi sarı lacivertli taraftarları hüsrana uğratacak cinsten olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Şubat 2020 Pazartesi 13:41
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, 21 yıllık Kadıköy üstünlüğü son buldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Futbolseverlerin heyecanla izlediği bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, istifaya davet edildi.
Hem stat içerisinde hem de stat dışarısında taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepkilerini dile getirdi.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, 2018-19 sezonunda düşme hattından son haftalarda kurtulan Fenerbahçe'nin derbi karnesinin de iç açıcı olmadığı görüldü.
Fenerbahçe'de başkan olmasının ardından Philip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile çalışan Ali Koç'un, geçen süre boyunca derbilerde sadece 1 galibiyeti olduğu ortaya çıktı.