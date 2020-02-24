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Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 21 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibine mağlup olarak büyük bir yıkım yaşadı. Sarı lacivertlilerin evinde aldığı 3-1'lik yenilgi sonrasında bir başka detay daha ortaya çıktı. Haziran 2018'de Fenerbahçe'de başkan olarak göreve başlayan Ali Koç'un, derbi karnesi sarı lacivertli taraftarları hüsrana uğratacak cinsten olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





