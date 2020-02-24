Eski yardımcısından Ersun Yanal'a sert sözler: Bu kadar korkak mı oynatılır?

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbide 90 dakikanın sonunda gülen ekip ise sarı-kırmızılı ekip oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal okları üzerine çekerken, uzun yıllar yardımcılığını yapan Mesut Bakkal'dan sert eleştiriler geldi.

Radyospor'a konuşan Bakkal, "Galatasaray dünkü oyunu ile maçı haketti. Hakemlere Allah sabır versin, her düdükte hakemin başında 10 tane oyuncu vardı. Ülke futbolu nasıl gelişecek? Dün sahada futbol yoktu. Fatih Terim kazanmak için kadro çıkardı ve kazandı. Terim 4 forvetle oynadı. Fenerbahçe kötü oynadı ve kaybetti. Merak ediyorum; dün topun sahada kalma süresi ne kadardı? Ben keyifli maç seyretmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'a tepki gösteren tecrübeli antrenör, "Fenerbahçe neden forvetsiz oynadı? Deniz Türüç'ü oynatmayacaksanız neden transfer ettiniz? Ersun Hoca'ya sormak istiyorum. Neden bu kadar savunma oyuncusu ile maça çıkıyorsun? Kadıköy'de oynuyorsun ve sen Fenerbahçe'sin... Ersun Yanal'ın yanında 8 yıl çalıştım. Ersun Yanal ülke futbolunda hek ederek bir yere gelen Türkiye'nin yetiştiridiği bir hocadır. Yanındakiler mi uyarmıyor? Bu kadar korkak futbol oynatılır mı?" dedi.

Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyleyen Mesut Bakkal, "Galatasaray seri yakaladı. Derbi galibiyeti de takıma ayrı bir hava getirecektir. Bundan sonra Galatasaray'ın önüne geçilmez yener gider ve sezon sonunda ipi göğüsler" diye konuştu.