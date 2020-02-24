Fenerbahçe'nin internet sitesinden böyle açıklandı! Ersun Yanal...
Süper Lig'de oynanan derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adam taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti. Yanal'ın derbiden hemen sonraki idmanda takımın başında yer alacağı bildirildi ancak kulüpten yapılan antrenman paylaşımındaki fotoğraflarda, deneyimli çalıştırıcının yer almadığı görüldü.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan kritik derbi maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertli takım ayrıca iç sahada ezeli rakibine karşı 21 yıl aranın ardından da kaybetmiş oldu. Mücadele sonrası taraftarların hedefinde, teknik direktör Ersun Yanal vardı. Karşılaşmada kırmızı kart görerek tribüne gönderilen tecrübeli çalıştırıcının istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.
İSTİFA KARGAŞASI
Derbide kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Ersun Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa bir süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. "İstifa etmedim, mücadeleye devam" diyen Yanal'ın yanı sıra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre Yanal'in istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Koç'a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini hocaya iletti.
RESMİ SİTEDE ERSUN YANAL YOK!
Bugün gerçekleştirilecek antrenman öncesi Ersun Yanal'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldiği ve idmanda takımın başında yer alacağı ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yaptığı idman raporu fotoğraflarında tecrübeli teknik adamın karelerde yer almadığı gözlendi.
Günün antrenmanını tamamladık. pic.twitter.com/zwPGvhxRRN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 24, 2020
SALONDA ÇALIŞTILAR
Öğle saatlerinde Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takım salonda çalıştı. İlk 11'deki oyuncular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal Samandıra'da görevinin başında bulunurken, Başkan Ali Koç bugün ne Samandıra'ya tesislere ne de kulüp binasına uğramadı.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 15:39
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- Fenerbahçe'nin internet sitesinden böyle açıklandı! Ersun Yanal...
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe'nin internet sitesinden böyle açıklandı! Ersun Yanal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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