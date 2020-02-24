Fenerbahçe'nin internet sitesinden böyle açıklandı! Ersun Yanal...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan kritik derbi maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertli takım ayrıca iç sahada ezeli rakibine karşı 21 yıl aranın ardından da kaybetmiş oldu. Mücadele sonrası taraftarların hedefinde, teknik direktör Ersun Yanal vardı. Karşılaşmada kırmızı kart görerek tribüne gönderilen tecrübeli çalıştırıcının istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

İSTİFA KARGAŞASI



Derbide kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Ersun Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa bir süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. "İstifa etmedim, mücadeleye devam" diyen Yanal'ın yanı sıra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre Yanal'in istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Koç'a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini hocaya iletti.

RESMİ SİTEDE ERSUN YANAL YOK!

Bugün gerçekleştirilecek antrenman öncesi Ersun Yanal'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldiği ve idmanda takımın başında yer alacağı ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yaptığı idman raporu fotoğraflarında tecrübeli teknik adamın karelerde yer almadığı gözlendi.

SALONDA ÇALIŞTILAR

Öğle saatlerinde Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takım salonda çalıştı. İlk 11'deki oyuncular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal Samandıra'da görevinin başında bulunurken, Başkan Ali Koç bugün ne Samandıra'ya tesislere ne de kulüp binasına uğramadı.