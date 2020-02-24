Turgay Demir: Ersun Yanal'ı beklerken Ali Koç istifa edebilir
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Turgay Demir çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Ersun Yanal istifa edecek mi diye düşünürken bir Ali Koç istifası gelirse hiç şaşırmam" ifadelerini kullandı.
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