Pas ve taktik çalıştılar
Fraport-tav Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal'ın yönettiği idmanda oyuncuların pas çalışmalarının ardından 3'erli takım halinde dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirdiği bildirildi.
Fraport-tav Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal'ın yönettiği idmanda oyuncuların pas çalışmalarının ardından 3'erli takım halinde dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirdiği bildirildi. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Futbolcuların morallerinin yavaş yavaş düzelmeye başlaması dikkat çekti.
- 27.2.2020
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Pas ve taktik çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.