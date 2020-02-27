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27 Şubat 2020, Perşembe
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Pas ve taktik çalıştılar

Pas ve taktik çalıştılar

'la deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'ın yönettiği idmanda oyuncuların pas çalışmalarının ardından 3'erli takım halinde dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Fraport-tav 'la deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'ın yönettiği idmanda oyuncuların pas çalışmalarının ardından 3'erli takım halinde dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirdiği bildirildi. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Futbolcuların morallerinin yavaş yavaş düzelmeye başlaması dikkat çekti.

  1. 27.2.2020
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