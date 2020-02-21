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21 Şubat 2020, Cuma
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'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak. Henderson bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde 'un hafta içi 'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Jordan Henderson, İngiltere 'nda da 55 karşılaşmada görev aldı.

  1. 21.02.2020
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