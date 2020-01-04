Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu attı Milan 9-0 kazandı
Dünyaca ünlü yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, Milan formasıyla çıktığı ilk maçta ağları sarstı. Milan'ın Rhodense'yi 9-0 yendiği maçta Zlatan 1 gol atarken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu da gol atma başarısı gösterdi.
Milan'ın yeni transferi Zlatan Ibrahimovic, ilk maçında coştu. İtalyan ekibi hazırlık maçında zayıf rakibi Rhodense'yi 9-0 mağlup etti.
8 yıl sonra Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic, ilk maçına Rhodense ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.
İsveçli yıldızın ilk 11 çıktığı maçta Milan, Rhodense'yi 9-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.
İMZADAN SAATLER SONRA...
Ibrahimovic, imzanın ardından saatler sonra çıktığı maçta gol atarak kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.
Tecrübeli forvetin, Sampdoria ile oynanacak lig maçında da süre alması bekleniyor.
- 04.01.2020
- MAÇ SONUCU | OGM Ormanspor 72 - 80 Beşiktaş Sompo Sigorta
- Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor
- Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a kötü haber! Emre ve Mert Hakan...
- Berna Gözbaşı: Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum
- Dusko Tosic'ten dünya yıldızına Beşiktaş çağrısı! Son dakika transfer haberleri...
Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu attı Milan 9-0 kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.