İngiltere'de FA Cup gecesi! Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City turladı - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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'de gecesi! 'nün takımı turladı

İngiltere'de FA Cup gecesi! Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City turladı

'nün takımı , milli futbolcumuzun 25. dakikada oyuna girdiği karşılaşmayı 2-0 kazandı. Leicester City'ye galibiyeti getiren goller 19. dakikada Pearce (k.k.) ve 40. dakikada Barnes'ten geldi.

3. Tur maçında , evinde Lig 1 ekiplerinden Wigan ile karşılaştı. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester 2-0'lık skorla kazandı ve 4. tura adını yazdırdı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren goller 19. dakikada kendi kalesine Pearce ve 40. dakikada Barnes'ın yaptığı vuruşlar ile geldi.

Leicester City'de dinlenme amaçlı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz , 25. dakikada Morgan'ın sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.

CITY RAHAT KAZANDI

İngiltere FA Cup'ın 3. Turu'nda , evinde Lig 1 temsilcisi ile karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 4-1 kazandı ve 4. tura yükseldi.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Zinchenko, 42. dakikada Agüero, 58. dakikada Harwood-Bellis ve 76. dakikad Foden'dan geldi. Port Vale'nin tek sayısını ise 35. dakikada 34 yaşındaki kaydetti.

TOM POPE'UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Port Vale'de Tom Pope'un 7 Haziran'da İngilitere 'nda oynayan 'u eleştirerek, "Lig 2 oyuncusu olduğumu biliyorum, Jonh Stones haftada 150K kazanıyor, benden milyon kez iyidir, onun da farkındayım ancak her hafta Stones ile oynamak isterim. Yılda 40 gol atarım." kullandığı ifadeler, gol atmasının ardından gündeme oturdu.

Maçın 2. yarısında Stones'un da gol atması, maçtan güzel bir enstantane olarak öne çıktı.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 22:58
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