İngiltere'de FA Cup gecesi! Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City turladı

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Leicester City, evinde Lig 1 ekiplerinden Wigan ile karşılaştı. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester 2-0'lık skorla kazandı ve 4. tura adını yazdırdı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren goller 19. dakikada kendi kalesine Pearce ve 40. dakikada Barnes'ın yaptığı vuruşlar ile geldi.

Leicester City'de dinlenme amaçlı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 25. dakikada Morgan'ın sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.

CITY RAHAT KAZANDI

İngiltere FA Cup'ın 3. Turu'nda Manchester City, evinde Lig 1 temsilcisi Port Vale ile karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 4-1 kazandı ve 4. tura yükseldi.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Zinchenko, 42. dakikada Agüero, 58. dakikada Harwood-Bellis ve 76. dakikad Foden'dan geldi. Port Vale'nin tek sayısını ise 35. dakikada 34 yaşındaki Tom Pope kaydetti.

TOM POPE'UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Port Vale'de Tom Pope'un 7 Haziran'da İngilitere Milli Takımı'nda oynayan John Stones'u eleştirerek, "Lig 2 oyuncusu olduğumu biliyorum, Jonh Stones haftada 150K kazanıyor, benden milyon kez iyidir, onun da farkındayım ancak her hafta Stones ile oynamak isterim. Yılda 40 gol atarım." kullandığı ifadeler, gol atmasının ardından gündeme oturdu.

Maçın 2. yarısında Stones'un da gol atması, maçtan güzel bir enstantane olarak öne çıktı.

Just watched the highlights of the England game! I know I'm a league 2 player, I know he plays for England, I know he's on £150k a week, I know he's a million times better player than me but I'd love to play against John Stones every week! I'd get 40 a season! #soft #weakaspiss