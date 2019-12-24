Kasım ayının yıldızı Ozan - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Kasım ayının yıldızı Ozan

Kasım ayının yıldızı Ozan

Kasım ayının yıldızı Ozan

, taraftarlar tarafından kasım ayının en iyisi seçti. Oyların yarısını alan 19'luk stoperi, Raman yüzde 31'le, Harit yüzde 11'le ve Caligiuri yüzde 10'la takip etti. 1998'den bu yana kombine alan adlı taraftar Freiburg maçına iki bilet kazandı.

Schalkeli Ozan Kabak, taraftarlar tarafından kasım ayının en iyisi seçti. Oyların yarısını alan 19'luk stoperi, Raman yüzde 31'le, Harit yüzde 11'le ve Caligiuri yüzde 10'la takip etti. 1998'den bu yana kombine alan adlı taraftar Freiburg maçına iki bilet kazandı.

  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasım ayının yıldızı Ozan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN