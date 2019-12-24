Kasım ayının yıldızı Ozan

Schalkeli Ozan Kabak, taraftarlar tarafından kasım ayının en iyisi seçti. Oyların yarısını alan 19'luk stoperi, Raman yüzde 31'le, Harit yüzde 11'le ve Caligiuri yüzde 10'la takip etti. 1998'den bu yana kombine alan Jessica Schulz adlı taraftar Freiburg maçına iki VIP bilet kazandı.