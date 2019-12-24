Kasım ayının yıldızı Ozan
Schalkeli Ozan Kabak, taraftarlar tarafından kasım ayının en iyisi seçti. Oyların yarısını alan 19'luk stoperi, Raman yüzde 31'le, Harit yüzde 11'le ve Caligiuri yüzde 10'la takip etti. 1998'den bu yana kombine alan Jessica Schulz adlı taraftar Freiburg maçına iki VIP bilet kazandı.
Schalkeli Ozan Kabak, taraftarlar tarafından kasım ayının en iyisi seçti. Oyların yarısını alan 19'luk stoperi, Raman yüzde 31'le, Harit yüzde 11'le ve Caligiuri yüzde 10'la takip etti. 1998'den bu yana kombine alan Jessica Schulz adlı taraftar Freiburg maçına iki VIP bilet kazandı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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