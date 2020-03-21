Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması
Ergin Ataman, koronavirüs açıklaması sonrası Fenerbahçeye destek verdi. Ataman, "Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.
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