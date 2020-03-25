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25 Mart 2020, Çarşamba
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Dönüşü 45 günü bulacak

Dönüşü 45 günü bulacak

Liglerin ertelenme kararı öncesi ameliyat olan 'nin genç kalecisi 'ın sahalara dönüşü uzun sürecek.

Liglerin ertelenme kararı öncesi ameliyat olan 'nin genç kalecisi 'ın sahalara dönüşü uzun sürecek. Daha önce en az 1 ay eldivenleri giyemeyeceği belirtilen yıldız file bekçisinin dönüşünün 45 güne uzayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kasık fıtığı için bıçak altına yatmıştı.
  1. 25.3.2020
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