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25 Mart 2020, Çarşamba
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’da en çok bu haber konuşuldu

Twitter’da en çok bu haber konuşuldu

günün en çok konuşulan haberlerinden biri 'nin 'e teklifi yaptığı iddiasıydı. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giydikten sonra transfer olduğu ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ beke 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele teklif edildiği ileri sürüldü.

günün en çok konuşulan haberlerinden biri 'nin 'e teklifi yaptığı iddiasıydı. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giydikten sonra transfer olduğu ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ beke 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele teklif edildiği ileri sürüldü. Bu haber, 'da en çok yorum yapılan ve paylaşılanlar arasında yer aldı.
  1. 25.3.2020
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