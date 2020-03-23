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23 Mart 2020, Pazartesi
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Fenerbahçeli Zanka transferinde karar çıktı! Düsseldorf...

Fenerbahçeli Zanka transferinde karar çıktı! Düsseldorf...

'nin sezon başında Premier Lig ekibi Huddersfield'dan kadrosuna dahil ettiği ve performansını yetersiz görmesi nedeniyle ara döneminde Bundeliga ekiplerinden Düsseldorf'a kiraladığı Mathias Zanka Jorgensen için Gana basınında önemli bir habere yer verildi. Buna göre Alman temsilcisi, sezon sonunda oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika Zanka gelişmesi... Gana medyasında yer alan bilgilere göre şu anda kiralık olarak 'ta forma giyen oyuncu için Alman kulübü son kararını verdi.

Sezon başında büyük umutlarla edilen Danimarkalı Milli yıldız, gösterdiği performansla taraftarların eleştirilerinin odak noktası haline gelmişti. Yaptığı kritik hatalarla saç baş yoldurtan Zanka, ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı.

Ara transfer sezonunda sezon sonuna dek Alman ekibine imzayı atan oyuncu için kırmızı beyazlı kulüp ise son kararını verdi. Buna göre Düsseldorflu yetkililer, Danimarka'lı oyuncunun tapusunu almamaya karar verdi.

STEFFEN DE GİDİYOR

Şu anda Almanya Bundesliga'da 16. sırada, düşme hattında bulunan Düsseldorf, Manchester City'den kiralanan kaleci Zack Steffen için de kararını verirken, bu oyuncu ile de yola devam etmeyeceğini bildirdi.

Zanka, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 19 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı. Öte yandan Düsseldorf'ta 6 müsabakada rol alan Danimarkalı stoper 1 gollük katkı sağladı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 10:58
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