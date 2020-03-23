Fenerbahçeli Zanka transferinde karar çıktı! Düsseldorf...
Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Huddersfield'dan kadrosuna dahil ettiği ve performansını yetersiz görmesi nedeniyle ara transfer döneminde Bundeliga ekiplerinden Düsseldorf'a kiraladığı Mathias Zanka Jorgensen için Gana basınında önemli bir habere yer verildi. Buna göre Alman temsilcisi, sezon sonunda oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika Zanka gelişmesi... Gana medyasında yer alan bilgilere göre şu anda kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen oyuncu için Alman kulübü son kararını verdi.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Danimarkalı Milli yıldız, gösterdiği performansla taraftarların eleştirilerinin odak noktası haline gelmişti. Yaptığı kritik hatalarla saç baş yoldurtan Zanka, ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı.
Ara transfer sezonunda sezon sonuna dek Alman ekibine imzayı atan oyuncu için kırmızı beyazlı kulüp ise son kararını verdi. Buna göre Düsseldorflu yetkililer, Danimarka'lı oyuncunun tapusunu almamaya karar verdi.
STEFFEN DE GİDİYOR
Şu anda Almanya Bundesliga'da 16. sırada, düşme hattında bulunan Düsseldorf, Manchester City'den kiralanan kaleci Zack Steffen için de kararını verirken, bu oyuncu ile de yola devam etmeyeceğini bildirdi.
Zanka, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 19 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı. Öte yandan Düsseldorf'ta 6 müsabakada rol alan Danimarkalı stoper 1 gollük katkı sağladı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 10:58
- Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli Zanka transferinde karar çıktı! Düsseldorf... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.