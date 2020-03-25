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25 Mart 2020, Çarşamba
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Online idman!

Online idman!

Sarı-lacivertli futbolcular, önceki gün itibari ile online antrenmanlara başlamıştı. Bireysel performans uzmanı 'ın gözetiminde çalışan Fenerbahçeli oyuncular, kendilerinden istenenleri evlerinde video sistemi ile yapmıştı. Futbolculara koşu bandı olmak üzere teknik ekipmanlar gönderilirken, cumartesi gününe kadar antrenmanların bu sistemle devam edeceği açıklandı

Sarı-lacivertli futbolcular, önceki gün itibari ile online antrenmanlara başlamıştı. Bireysel performans uzmanı 'ın gözetiminde çalışan Fenerbahçeli oyuncular, kendilerinden istenenleri evlerinde video sistemi ile yapmıştı. Futbolculara koşu bandı olmak üzere teknik ekipmanlar gönderilirken, cumartesi gününe kadar antrenmanların bu sistemle devam edeceği açıklandı
  1. 25.3.2020
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