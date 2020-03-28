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28 Mart 2020, Cumartesi
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Mesut ancak 1 yıl sonra

Mesut ancak 1 yıl sonra

'nin gündeminden düşmeyen 'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun sözleşmesi bitene kadar 'de kalacağını tekrarladı.

Goal'in versiyonuna konuşan Söğüt, " asla geleceği bilemezsin. Daha önce söylemiştim, Mesut 'de mutlu. Hala sözleşmesi devam ediyor, değişiklik yok. Sözleşmesi bittiğinde neler olacağını göreceğiz" dedi.

  1. 28.3.2020
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