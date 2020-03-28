Mesut ancak 1 yıl sonra
Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacağını tekrarladı.
Goal'in İngiltere versiyonuna konuşan Söğüt, "Futbolda asla geleceği bilemezsin. Daha önce söylemiştim, Mesut Arsenal'de mutlu. Hala sözleşmesi devam ediyor, değişiklik yok. Sözleşmesi bittiğinde neler olacağını göreceğiz" dedi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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