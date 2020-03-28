Mesut ancak 1 yıl sonra

Goal'in İngiltere versiyonuna konuşan Söğüt, "Futbolda asla geleceği bilemezsin. Daha önce söylemiştim, Mesut Arsenal'de mutlu. Hala sözleşmesi devam ediyor, değişiklik yok. Sözleşmesi bittiğinde neler olacağını göreceğiz" dedi.