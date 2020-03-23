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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları! Trabzonspor ve F.Bahçe...

Son dakika! Corona virüsü testi pozitif çıkan 'a geçmiş olsun mesajları

Son dakika! Corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları

Son dakika haberine göre; , 'ın ikinci başkanı ve eşinde corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Bu mesajın ardından Trabzonspor'dan da aynı şekilde bir paylaşım geldi.

, 2. Başkanı 'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan son dakika açıklamasında Albayrak ve eşinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi. Bu duyurunun üzerine 'den bir geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.

TRABZONSPOR'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan Trabzonspor da Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Covid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI

Beşiktaş da Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Siyah-beyazlı kulüpten paylaşılan gönderide, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendilerinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu kulüplerin yanı sıra Anadolu Efes, Ankaragücü, Başakşehir gibi takımlardan da geçmiş olsun mesajları iletildi.

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  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 15:36
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