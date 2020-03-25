"Dorukhan kalmalı" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş "Dorukhan kalmalı"

"Dorukhan kalmalı"

"Dorukhan kalmalı"

Beşıktaş'ın sakatlıktaki genç ismi 'e gelen tüm teklifler reddedilecek. , yönetime verdiği raporda genç oyuncunun satılmamasını istedi.

Beşıktaş'ın sakatlıktaki genç ismi 'e gelen tüm teklifler reddedilecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ile ilgili bir karar alındı. , yönetime verdiği raporda genç oyuncunun satılmamasını istedi.
  1. 25.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Dorukhan kalmalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN